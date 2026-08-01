Още 2 линейки ще дежурят в Слънчев бряг и Златни пясъци през август

От 1 август по Българското Черноморие започват работа два допълнителни медицински екипа с линейки.

Единият е базиран в курорта Слънчев бряг, а другият - в Златни пясъци.

Те са осигурени по съвместно решение на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма. Целта е да се съкрати времето за реакция при спешни случаи и да се облекчи натоварването на местните екипи по време на активния летен сезон.

От община Несебър заявиха, че ще продължат да настояват за постоянна кадрова и техническа обезпеченост на здравната система по Южното Черноморие.

"Поемаме вахтата и няма да се бавим. Ще се стараем да реагираме максимално бързо на сигналите. Тъй като ще работим и с чужденци, владеенето на английски език ще ни помогне да комуникираме правилно с пациентите. Когато има свободен екип на разположение, линейката ще пристига по-бързо", заяви д-р Стоян Цончев.