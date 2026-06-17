"Възраждане" иска изслушване на министъра на външните работи, повдига въпроса за "Хан Тервел"

"Възраждане" иска изслушване на министъра на външните работи и повдига въпроса за находището "Хан Тервел".

Поводът за исканото от “Възраждане” изслушване е откритата намеса на турската държава, включително и при посещението на външния ѝ министър Хакан Фидан, и изявените претенции към българска инфраструктура, както и намеренията за отдаване на концесия на магистрали, добив на енергоресурси и опит за диктат върху българската външна политика.

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Вносителите аргументират искането си със зачестилата активност на нашата съседка Турция на международното поле в дипломатическо, политическо и икономическо направление. "Възраждане" са категорични, че е напълно целесъобразно българската държава да отстоява своя суверенитет в конкретните случаи на намеса в нашите дълбоко вътрешни и неприкосновени интереси.

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"Дълбока загриженост в обществото предизвика главата на турската дипломация Хакан Фидан, който не само защити интереса на турската компания "Боташ" и неравноправния договор, наложен на България, заради който нашата държава търпи икономически и финансови щети ежедневно, но дори се опита да задълбочи уязвимостта на българската страна, обвързвайки предоговарянето на условията с нови неприемливи неравноправни ангажименти, като поставяБългария в нови зависимости - транспортни и инфраструктурни.

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Отдаването на транспортната ни инфраструктура под контрола на чужда държава непосредствено нанася щета и вреда на нашата икономика, но най-важното е, че това е посегателство към нашата национална сигурност. Турската страна неведнъж е прокарвала своите интереси, без да се съобразява със становището на своите съседи. Нас като българи подобно поведение не може да не ни постави нащрек, имайки предвид турските апетити и претенции към наши стратегически суверенни ресурси, като водите на реките Тунджа и Марица, които неведнъж са били набелязвани като лакома цел за турската държава, която изобщо не се съобразява с нуждите и потребностите на българската страна.’, категорични са вносителите на искането за изслушване от “Възраждане”.

От “Възраждане” още припомнят, че на 18 февруари 2026 г. турското министерство на енергетиката съобщава, че турската държавна компания TPAO и Shell са подписали партньорско споразумение за проучвателни дейности в находището "Хан Тервел" в българската морска юрисдикция.

Турският министър Байрактар казва, че районът е близо до находището "Сакария" и че става дума за петгодишен лиценз в българската изключителна икономическа зона. Реално политически: Турция през TPAO се позиционира близо до българската част на Черно море, до собственото си находище "Сакария". Българският "Хан Тервел" е стратегически, защото е в нашата изключителна икономическа зона и може да има значение за бъдещ собствен добив.

Пред страната ни стои рисковият въпрос - България трябва да знае ясно кой държи дяловете, кой е операторът, кой носи отговорност, какви права се прехвърлят, има ли участие на турско държавно дружество и дали всичко е минало през процедурите по Закона за подземните богатства. Министерството на енергетиката посочва, че прехвърлянето на права и задължения е регламентирано в Закона за подземните богатства.

Държавната турска компания ТPАО към момента публично минава през партньорство със Shell за проучване на блок „Хан Тервел“ в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Пряк български договор е подписан с Shell, а не директно с TPAO. Най-важният въпрос е дали участието на TPAO/TPOC е официално одобрено от българската държава, при какви дялове и с какви права, защото българските официални съобщения не го изясняват достатъчно.

Българската общественост е необходимо да знае дали нашата дипломация е защитила националния ни интерес, дали са защитени енергийните ни и суверенни приоритети, какви ангажименти е поела нашата държава към турската страна, заявяват категорично вносителите.