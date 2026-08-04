Семейството на Райън Гослинг и Ева Мендес се увеличи, ето кой е новият член

Райън Гослинг и Ева Мендес се похвалиха вече имат нов член в семейството си!

52-годишната актриса и модел зарадва феновете си в Instagram с новината, че фамилията й е станала още по-голяма. И докато някои си помислиха, че става въпрос за дете, истината е съвсем друга. Всъщност Гослинг и Мендес са станали "родители" на прекрасно кученце, което вече направи своя дебют в социалните мрежи.

На 31 юли Ева сподели снимка на осиновеното куче Чарли, което вече прави компания на другия четириног домашен любимец на известната двойка, а именно кучето Меджик.

"Представям Чарли, най-новият член на семейството ни", написа Мендес. "Ние сме влюбени!", допълни тя и благодари на организацията, от която с Гослинг са осиновили кученцето.

Изглежда, че Чарли е осиновен от организацията California Doodle Rescue. Оттам дори реагираха на новината с коментар в Instagram, пишейки "Поздравления!!! Той има най-добрите стопани в града!!!", а Мендес отвърна "Обичаме ви!".

Представянето на Чарли включваше и видео, в което Мендес е застанала между него и Меджик и гали главите и на двете кучета. На един от кадрите се вижда как актрисата си играе с ушите на новото попълнение, а последната снимка показва Чарли, легнал на земята, докато Меджик го подушва, като и двете животни са до стопанката си.

Мендес, която има две дъщери от Гослинг - 11-годишната Есмералда и 10-годишната Амада Лий, често споделя снимки на семейните домашни любимци.

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Източник: Tialoto.bg