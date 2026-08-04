Първан Симеонов: Йотова може да прелегитимира властта, Гюров се бави

Първан Симеонов, социолог от агенция “Мяра”, коментира кандидатите за предстоящите президентски избори на 25 октомври. По думите му се намираме в исторически момент.

“Единственият смислен анализ е да се отдръпнеш, да спреш да гледаш детайлите и да видиш какво ново се случва. Боя се, че сме леко абстинентни към предишния политически език, който беше много бурен и реактивен. Сега имаме нужда от нови инструменти. Идва нов политически стил. Струва ми се, че това ще е стил, който понякога върви и срещу общественото мнение”, каза в интервю за БНР социологът.

Симеонов добави, че на моменти този нов стил ще бъде скучен, но ще се опита да бъде и по-институционален.

“Не търси бърза резултатност, а има дългосрочни цели. Голямата картина беше фиксирана от индекса на общественото напрежение. Този индекс е на тримесечие, за да хваща големите картини. През това тримесечие осезаемо спада на фона на онова, в което бяха изборите”, каза още Симеонов.

Политическата картина

“Сарафов вече не е главен прокурор, Пеевски не плаши почти никого, а Борисов е в сложната ситуация да търси политическо продължение”, каза социологът от агенция “Мяра” и добави, че това е направено по силата на народната воля.

"ДПС остана в ситуация, в която не е сигурно дали утре въобще ще го има в парламента. Това най-вероятно ще продължи. Министър Демерджиев нанесе много сериозна щета на предходния стил на управление. Пакетира отново Пеевски и Борисов”, коментира Симеонов.

Сериозен тест за управлението, според социолога, ще е дали няма да остане първоначалната идея да се работи заедно с демократичната общност.

“И този въпрос опира до по-големия за това какво е новото политическо разделение в страната. Другият е какво ще се опита да прави либералната страна, ще се опита ли да вдига протести наесен. “Синя София” винаги може да се мобилизира, но в момента Радев по-скоро консумира част от бонуса, който получи на изборите. Ако започнат такива протести, първият проблем е, че ще изглеждат много предизборни. Вторият проблем е, че почвата не е готова”, подчерта Симеонов.

Според него премиерът Радев се намира в сложната ситуация на центриста, но “ако му се появят протести по фронта, те могат да го укрепят".

Най-големият печеливш от подобно народно недоволство обаче ще бъде Борисов, смята Първанов, който дори направи аналогия с протестите срещу Орешарски.

Президентските избори

В лицето на Йотова експертът сподели, че кабинетът “Радев” вижда шанс да се прелегитимира.

"Гюров се бави, защото доизкусоряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат. Демократичната общност ще се опита да създаде съспенс, те са добри в това”, на мнение е социологът и добави, че истинският тест за управлението ще бъде през зимата, когато ще трябва да се представи реален реформаторски бюджет, смята Първанов.

"България винаги е имала двойнствена външна политика, но и самият Запад в момента е двойнствен. От този храст няма да изскочи заек”, каза Симеонов по отношение на разнопосочните сигнали, които дава кабинета навън.