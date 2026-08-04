Партия "Възраждане" ще издигне свой кандидат за президент

Партия "Възраждане" ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще е известно в началото на септември, обявиха от формацията във Фейсбук.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов вече съобщи, че се обсъждат пет имена във връзка с кандидатурата. От думите му стана ясно, че предстои вътрешно и външно проучване, за да се прецени кое от тези имена се възприема най-добре.

Датата 25 октомври бе определена от Народното събрание за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент по време на последното заседание преди ваканцията на депутатите. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в седемдневен срок се провежда балотаж.

Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. (неделя) е обнародвано в днешния брой на "Държавен вестник".