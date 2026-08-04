Спайдър-мен парти за ЧРД на малкия син на Риана

Риана и A$AP Rocky направиха впечатляващо парти за 3-ия рожден ден на средното си дете - сина им Риот Роуз. Малкият стана на 3 г. на 1-и август, събота.

За повода 38-годишната певица и 37-годишният рапър са спретнали тематично Спайдър-мен парти за момчето си.

Надя Кинг, сестра на изпълнителят, сподели в профила си в Instagram някои кадри от него. В клипа се вижда, че има балони със супергероя, такива в синьо, черно и червено, цифра балон 3 в синьо и червено и още друга тематична украса. Забелязва се и надписън "Riot 3".

А освен това, гостите пеят популярната "Happy Birthday" за малчугана.

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