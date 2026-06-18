"Абсурдна трагедия": Двама мъже задържани за смъртоносния брутален побой в Искър

Нови подробности около смъртта на 50-годишен мъж в град Искър разкри заместник-ръководителят на Окръжната прокуратура в Плевен и говорител на държавното обвинение Диляна Илиева. Двамата обвиняеми – на 22 и 28 години, остават в ареста, съобщи bTV.

Мъжът е починал след удар с крак в лицето заради неплатена сметка в заведение в града. По свидетелски показания, става въпрос за сума от 30 евро.

Близки на единия задържан заявяват, че съдържателят на заведението го е извикал с цел - полицията да се фокусира върху него

„Първо искам да изкажа най-искрени съболезнования на близките на загиналия мъж“, заяви прокурор Илиева.

По данни на разследването инцидентът е станал в нощта срещу 14 юни. Установено е, че пострадалият е посетил питейно заведение в центъра на Искър, където е консумирал алкохол.

„Установено е, че пострадалият е посетил питейно заведение в центъра на град Искър на 13 срещу 14 този месец, консумирал определено количество алкохол, което не е заплатил, и се е тръгнал от заведението около 04:00 часа“, обясни тя.

По думите ѝ към момента няма данни да е имало спор между клиента и персонала в заведението.

„Не е установено такова нещо по делото“, каза прокурорът в отговор на въпрос дали е имало конфликт преди мъжът да напусне заведението.

Първи удар на улицата

Според събраните доказателства и свидетелски показания на полицейски служител, който е прегледал записи от охранителна камера, 28-годишният обвиняем с инициали Я.К. е настигнал мъжа на улицата.

„Настигайки го, нанася на пострадалия изненадващ удар в областта на лицето, който реално се вижда като силен и изненадващ удар. В резултат на удара пострадалият незабавно пада на главата и се вижда ясен и силен удар на главата му в асфалта“, заяви Илиева.

След това нападателят го завлякъл към тротоара.

„След като е паднал на пътното платно, обвиняемият го хваща за ръката и започва да го влачи метър-два към тротоара. Там го оставя в безпомощно състояние“, посочи прокурорът.

Втори побой минути по-късно

По-късно пострадалият успял да стане и да продължи по улицата.

„Установява се, че пострадалият малко след това става и тръгва отново по улицата“, каза Илиева.

Минути след първия побой той отново бил застигнат от двамата обвиняеми.

„Провежда се много кратък разговор между тях. След този разговор другият обвиняем с инициали М.И. на 22 години отново му нанася силен удар с ритник в областта на лицето, при което пострадалият отново пада на пътното платно и си удря главата“, обясни тя.

Според обвинението на 5 юни в землището на община Сливен той умишлено е умъртвил 30-годишна жена с инициали К. Я.

Сигналът до телефон 112 е подаден в 04:15 часа от 28-годишния обвиняем.

Прокурорът коментира и обществения отзвук след случая.

„Аз като човек и като гражданин единствено мога да кажа, че това е една абсурдна трагедия“, каза тя.

И допълни: „Не мога да си обясня как може по някакъв такъв начин да се обезценява човешки живот. Няма човешки живот, който да струва нито 30, нито 30 000 евро.“

По думите ѝ държавното обвинение няма да проявява толерантност към подобни прояви на насилие.

„Няма да проявим никаква търпимост към всеки, който е дръзнал в 04:00 часа сутринта да проявява улично правосъдие за някаква неплатена сметка“, подчерта тя.

Какво наказание ги заплашва

Прокуратурата съобщи, че двамата обвиняеми са неосъждани.

„По приложените бюлетини за съдимост по делото няма осъждания на двете лица. Те се водят неосъждани“, каза Илиева.

Според нея правната квалификация и окончателното обвинение ще зависят от резултатите от разследването и съдебномедицинските експертизи.

„Ако се установи, че първоначално е причинена средна телесна повреда, наказанието е от 2 до 8 години лишаване от свобода. Ако е причинена тежка такава, която е довела до смъртта, наказанието е от 3 до 12 години лишаване от свобода“, посочи прокурорът.

Разследването по случая продължава.