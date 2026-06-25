Реаниматори обсъждат дали да прехвърлят пострадалата на АМ "Тракия" от Ямбол в Пловдив

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздух за пострадалата в тежката катастрофа с ТИР на магистрала "Тракия" в сряда, при която загинаха две 9-годишни деца и бащата на едното от тях.

След поредица от операции, извършени в МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол, към момента пострадалата 49-годишна жена е стабилизирана, проследяват се жизненоважните показатели.

В момента екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали тя може да бъде транспортирана в Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив. Това ще стане само ако състоянието ѝ позволява, съобщи директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов.

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Самото пътнотранспортно произшествие настъпи вчера около 12:48 часа на АМ „Тракия“. Товарен автомобил, движещ се в посока към София, губи управление, навлиза в насрещната лента, преминавайки през мантинелите и се удря в движещ се към Бургас лек автомобил, в който са пътували петима души – две деца и трима възрастни. Двете деца и шофьорът на лекия автомобил умират на място, другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, където се борят за живота им.

По-рано Диманов съобщи, че критично остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата.

Още при постъпването си в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Направени са две операции в коремната област, заради разкъсвания на тънко и дебело черво. Това вече сме го овладели, каза д-р Диманов.

В момента 49-годишната жена е със стабилни жизненоважни показатели, под наблюдение е в реанимация, но нищо не можем да прогнозираме, допълни директорът на болницата.

За черепно-мозъчната травма с мозъчен отток е направена консултация с външен неврохирург. Състоянието ѝ в момента не позволява хирургична намеса. Допълнителен риск е тежката травма в гръдния кош. Пострадалата има също счупване на тазова кост и на долен крайник, казаха още от болницата.

Съпругът ѝ – също пострадал при катастрофата, остава в хирургичното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон”. Мъжът, на 46 г., е със сътресение на мозъка, но вече е в съзнание и контактен. Няма риск за живота му, каза д-р Панайот Диманов.