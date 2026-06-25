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Цигарите поскъпват от август тази година, след това и от март догодина

Правителството предвижда да увеличи ставката за акциза

25.06.2026 | 13:34 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия, пише Нова телевизия. 

В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване.

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Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.

В сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. 

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