Цигарите поскъпват от август тази година, след това и от март догодина

Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия, пише Нова телевизия.
В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване.
Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.
В сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.