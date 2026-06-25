Банки удължават срока за обмяна на левове в евро без такси след юни

Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат под една или друга форма обмяна на левове в евро без начисляването на такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно, предава БТА след направена проверка в петте най-големи кредитни институции в България на база на общите им активи от Първа група, определена от БНБ.

Според Закона за въвеждането на еврото търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляването на такси до края на месец юни, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка. След изтичането на периода за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки – 30 юни, всяка банка ще прилага свои правила и условия, съобразени с действащата нормативна уредба, посочват от Асоциацията на банките в България (АББ). Оттам уточняват, че в Асоциацията не разполагат с информация относно търговската политика и конкретните условия за обслужване на клиентите на отделните банки.

Някои от най-големите банки у нас предвиждат да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след 30 юни тази година, като всяка банка прилага собствен подход към тази услуга, включително удължаване на срока за безплатно обменяне на левове в евро в брой на каса, както и удължаване на срока, в който клиентите могат да внасят левове по сметка без такса.

По данни на БНБ над 92% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, като това създава предпоставки процесът да продължи плавно и без необходимост от промени в действащия механизъм за обмяна, припомнят от Пощенска банка.

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