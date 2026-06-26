Фермерско изложение "Нашето родно“ 2026 на турне в шест български града

Българският фермерски съюз дава старт на мащабната национална поредица от фермерски изложения под надслов „Нашето родно“ 2026. Амбициозната инициатива има за цел да насърчи потреблението на родни продукти и да съкрати веригата по доставка, като свърже директно малките семейни ферми и микропредприятията с крайните потребители.

Събитията се организират от БФС с ключовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Кампанията вече направи първата си успешна стъпка в Стара Загора, а плановете предвиждат фермерските пазари да извадят най-доброто от българската продукция на емблематични локации в още пет големи града.

Посетителите ще имат възможност да закупят директно от производителите качествени плодове и зеленчуци, млечни и месни деликатеси, мед, пчелни продукти, вина, както и традиционни продукти от лавандула, роза и тахан.

„Идеята е да запознаем клиентите с реалните български производители и най-вече да можем да сме им в помощ, защото в тези трудни години всяка покупка им помага да оцеляват“, коментира председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов. Участниците са предимно семейни стопанства, които трудно биха намерили място в големите търговски вериги заради строгите изисквания за обем, но притежават огромен потенциал за развитие и съхраняване на българските традиции.

От Българския фермерски съюз отправят отворена покана към всички местни земеделски производители, които желаят да се включат като изложители, а към гражданите – да подкрепят регионалната икономика и българския вкус, като посетят изложенията в своя град.