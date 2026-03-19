Демерджиев: Ще подам сигнал за набеждане срещу Калин Стоянов

Ако Стоянов действително е подал сигнал срещу мен, ще защитя името си и ще подам на свой ред сигнал за набеждаване. Вярвам, че справедливостта е битка и ще водя тази битка до края, включително срещу Пеевски и неговите сътрудници. Това написа бившият вътрешен министър Иван Демерджиев във Фейсбук.

Коментарът му е във връзка с твърденията на депутата от „ДПС – Ново начало“ и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, че Иван Демерджиев е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и му е наредил да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на ДПС. Калин Стоянов заяви, че днес ще пусне официален сигнал до Софийска градска прокуратура.

Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка, заявява Демерджиев.

„Не приемам за сериозно да отговарям на хора, на които Пеевски им диктува фейсбук статусите, но приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми“, пише още Демерджиев. Схемата е ясна – определени „медии“, които отдавна са се превърнали в партийни органи, публикуват провокации. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се сезира и подава сигнал срещу мен, заявява Иван Демерджиев.

„За мен правото и справедливостта са над всичко“, посочва Демерджиев. Той уточнява, че за разлика от същия този юрист, завършил емблематичен факултет, познава закона и знае, че хората, включени в списъка на санкционираните по закона „Магнитски“ и ползващи се с имунитет, не могат да бъдат арестувани от полицията.

