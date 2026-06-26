Държавата липсва в битката с катастрофите: Единствено брои загиналите и ранените

На фона на черната статистика и поредната тежка катастрофа, която отне живота на трима души, сред които и две деца, за проблемите в държавата и какво трябва да се направи, за да се сложи край на войната по пътищата, в студиото на "България сутрин" говорят инж. Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти и Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики.

Инженер Емил Панчев започна разговора с мрачна равносметка, като заяви, че у нас се води война по пътищата, но за съжаление, държавата все още не е повела истинска битка и не участва активно в нея, освен като обикновен преброител на загиналите и ранените.

Според него политиците се вълнуват от други теми, докато по пътищата ежедневно загиват хора.

Ангел Попов веднага се съгласи с тази критика и остро атакува Държавната агенция по пътна безопасност, описвайки я като абсолютно безсмислена структура, която от създаването си не е направила нищо, освен да консумира милиони левове годишно за заплати, докато половин милиард евро в специалния фонд за пътна безопасност стоят неизползвани като буфер в Министерството на финансите.

Инженер Панчев от своя страна обясни, че дори да се отреже "до кокал" в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", само по себе си това няма да реши нищо и пак ще продължим да броим нещастните случаи, защото проблемите в държавата са изключително дълбоки и изискват дългосрочни мерки.

Той вижда основния корен на проблема в занемареното образование и липсата на възпитание у бъдещите шофьори. Панчев даде за пример училищната програма, където часовете по безопасност на движението парадоксално намаляват - от 9 часа в първи клас до едва 1 час в единадесети клас.

Ангел Попов обаче настоя, че корупционните схеми при изпитите за книжки трябва да се спрат веднага.

"В Изпълнителна агенция има изпитвачи, тясно свързани с определени автошколи. Дават се преднамерено така изпитите, знаят се къде са капаните", допълни той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попов насочи вниманието и към фиктивните технически прегледи, като изнесе шокираща статистика - в България процентът на върнатите поради неизправност превозни средства е едва 0,1%, докато в Германия той е 26%.

Това според него доказва, че системата у нас умишлено е преработена така, че да не работи, позволявайки на опасни камиони и неизправни автомобили да се движат необезпокоявано.

Инженер Панчев обобщи, че за да има реален обрат, е нужна лична ангажираност от най-високо ниво.

"Няма да стане, ако лично министър-председателят не вземе лична отговорност всеки ден по 10-15 минути", каза той.

Панчев даде пример с Франция, където след сериозен натиск от премиера нещата са започнали да се случват в рамките на шест месеца. Той призова и за незабавно финансиране на нови кръвни лаборатории, тъй като в момента в цяла България има само два центъра за изследване на проби за наркотици, което бави резултатите с месеци.

Ангел Попов завърши с призив към управляващите да спрат да се обиждат от критиките на експертите и неправителствените организации, а да седнат на една маса с тях, тъй като те разполагат с реални факти и доказателства за лошото сцепление на асфалта и некачествените пътни ремонти.

Той подчерта, че в момента диалогът с държавата е нулев.