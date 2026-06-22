Защо наказанията не стигат, за да спрат рисковите шофьори?

МВР обяви, че затяга контрола върху нарушителите на пътя и ще включи целия си ресурс в операция срещу рисковите водачи и незаконните гонки. Според експерти обаче проблемът с безопасността не може да бъде решен само с повече проверки и по-високи санкции.

Експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков коментира в "България сутрин", че темата далеч не се изчерпва с работата на Министерството на вътрешните работи.

"В проблема "безопасност" не е само Министерството на вътрешните работи - неизправна пътна инфраструктура, технически неизправни МПС-та. Неграмотни хора влизат в движението по пътищата непрекъснато. Безопасността на движението е начин на живот. Държавата и институциите ги няма и се занимаваме само с наказания и глоби. Семейството трябва да припознае опасността от движението по пътищата", заяви Кесяков.

Глобата сама по себе си не променя поведението

Според доц. д-р Зорница Тоткова от Института за изследване на населението и човека при БАН размерът на наказанието не е единственият фактор, който влияе върху поведението на водачите. По-важно е усещането, че нарушението няма да остане без последствие.

"Човекът е в основата на системата. Ако не се фокусираме върху човека, няма как да стане. Целта е да се коригира неговото поведение. Промяна в поведението на хората може да се наблюдава, когато се работи с тях самите. Наказанията трябва да са системни, бързи и неизбежни", допълни тя пред Bulgaria ON AIR.

Кесяков също смята, че само с глоби не може да се постигне трайна промяна. По думите му е късно водачът да бъде "превъзпитаван" едва след като вече е на пътя - възпитанието трябва да започва от децата.

"Не е важна глобата и наказанието. След катастрофата последствията са ужасни и за това трябва да говорим, това трябва да притеснява хората - една част умират, друга част са в болница, трети зад решетките. Трябва да събудим самосъзнанието и да почнат да се пазят хората. Деца загиват, възрастни загиват - семейството трябва да си пази децата. Любовта между хората в движението я няма. Скоростта е най-големият наркотик в движението по пътищата", каза още бившият директор на КАТ.

Без уважение към правилата няма безопасност

Доц. д-р Тоткова подчерта, че пътната безопасност не е само въпрос на трафик и организация на движението, а има силен социалнопсихологически елемент.

"Ако човек няма уважение към правилата, няма как да имаме култура на безопасност. Обучението е от основните стълбове на превенцията", посочи тя.

Според нея у нас липсват програми за рехабилитация на нарушители - механизъм, който се използва в редица западни държави.

"Нещото, което у нас липсва, са програмите за рехабилитация. Няма как да извадим хората от движението, но има как да повлияем на тяхното поведение. Навсякъде на Запад има такива програми. Няма как да се измъкнем от такава програма, ако е направена като на Запад. Нарушителите плащат сами за тези програми и те не са никак евтини. Няма как да си върнат свидетелството за управление, ако не го завършиш", изтъкна доц. д-р Тоткова.