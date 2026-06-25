Николай Попов: В България съществува ПТП мафия

Николай Попов, баща на трагично загиналата Сияна коментира вчерашната тежка катастрофа на АМ “Тракия”, която отне живота на трима души. Бащата обвини институциите в системно бездействие, прикриване на истина и толериране на практики, които водят до смърт на пътя.

Според него една от водещите версии, че спукана гума е причина за катастрофата, не е вярна.

"Вижте, това е една димка със спуканата гума, която се развърта така много убедително, за да се покаже и да се отвлече вниманието на обществото от това, че държавата е тотално импотентна да се справи с тези убийци, които убиват непрекъснато и деца, освен възрастни хора. Това е димка, която цели да оправдае водача на този камион, който очевидно е убил децата заради неговите собствени действия и опит да се скрие истината от обществото”, каза Попов в интервю за БНР.

Причината за катастрофата е претоварване?

Лидерът на “Сияние” има друга хипотеза за реалната причина за трагедията - претоварване на камиона. Попов смята, че това е било добре известно, но не е имало санкция.

"Този камион, предния ден е бил претоварен със зърно. Ако имаше държава и тя си беше свършила работата правилно щеше да бъде спрян от движение, нямаше да убие две деца, един възрастен", каза още Попов.

Той е на мнение, е претоварването прави камиона технически неизправен, което предполага спирането му от движение.

Натиск към шофьорите

Попов очерта и още един, но по-сериозен проблем в транспортният сектор, а именно натиск върху шофьорите и транспортните фирми. Бащата на Сияна твърди, че има много сигнали от хора в бранша.

"С мен се свързаха хора много шофьори на товарни автомобили, които не желаят да стават убийци, и много собственици на транспортни фирми, които са принуждавани да возят зърно с претоварени автомобили… Беше само въпрос на време да се случи такъв инцидент”, обясни Попов.

Попов отправи остри критики и към институциите, като изрази недоверие в ефективността на разследванията и последващите действия. Той постави въпроса за липсата на резултати въпреки многобройните сигнали.

ПТП мафия

"Колко пъти сезираме прокуратурата? Всеки път ги слушаме как ще се преборят с този проблем, а всъщност отказват да се срещнат с жертвите".

В заключение той направи тежко обвинение за наличие на организирана система от зависимости около пътните произшествия.

"В България съществува ПТП мафия, която се храни от тези дела, от кръвта на пътя, в която ПТП мафия, в нея се намират адвокати, вещи лица, прокурори, съдии. И няколко милиарда годишното обезщетения от убитите на пътя, тези хора си ги делят. Това са фактите.

И аз съм атакуван точно от тази ПТП мафия. Какви ли не е дела- шамари ми се завеждат за страшни безумия, за коментари във Фейсбук, включително за това, което казвам сега, сигурно ще ми заведат дело да ме притискат. Ще продължавам да говоря каквото и да ми струва, защото аз лично не мога да понасям да има повече родители като мен. Това е една болка, която никога не минава. Това е нещо, което не се живее с него изобщо лесно. Разберете! И трябва да спре”, каза още Попов.