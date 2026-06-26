Николов за акцията във Варна: Задържаните са извършители на престъпления

Любомир Николов, и.ф.главен секретар на МВР, даде подробности във връзка със спецакцията във варненския район “Приморски”.

“В хода на операцията в рамките на вчерашния ден установихме и задържахме 25 лица, за които имаме данни, че са извършители на различен тип престъпления”, каза по време на брифинг от Варна Николов и добави:

“От 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация и по конкретно в кметство район "Приморски" и 20 собственика на незаконни, според мен, имоти, на територията на град Варна, които чрез т.нар, “Удостоверения за търпимост” са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и впоследствие чрез действия, според мен неправомерни, на общински служители, същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават по силата това удостоверение. Това са жилищни сгради, предимно къщи, с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора”.

От Районната прокуратура-Варна уточниха, че към момента по делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем. Досъдебните производства са общо шест.

Николов каза, че по време на спецакцията са били извършени претърсвания и изземвания. Гл. секретар добави, че на територията на незаконния град “Баба Алино” има извършени действия по узаконяване на имоти там, които също са извършени с удостоверения за търпимост. “Няма задържан районен архитект, всички са служители на район "Приморски" и са отговаряли за тази процедура”, добави Николов и допълни, че проверяваният от разследващите период е от 2019 до 2023 година.

“Всички операции, които провеждаме и ще продължим да провеждаме, са във връзка със споделени обстоятелства от Олег Невзоров, проведени са оперативни беседи с него, стартираме полицейски операции, такива ще бъдат извършвани на територията на други кметства във Варна, ако се установят престъпления”, каза още по време на брифинга Николов.

“Когато кметовете на кметства установят нередности в подаването на документи, трябва да са подателите на сигнала към нас, в това се осъществяват и техните функции по длъжностна характеристика, а не ние да обследваме техните документи, които те е следвало да проверят, обясни Николов.