BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 94

Прокуратурата ще търси умисъл за катастрофата в Мездра, при която загинаха двама тийнейджъри

Основен аргумент е високата скорост; пробите за алкохол и наркотици са отрицателни

26.06.2026 | 16:32 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Евентуален умисъл на шофьора, убил с БМВ-то си двама младежи в Мездра вчера, ще търси прокуратурата. Това съобщиха от Окръжна прокуратура - Враца. Данните за подобно престъпление се извеждат от високата скорост на
движение на колата, която 21-годишният младеж карал.

В Окръжна прокуратура – Враца е постъпило уведомление от ОД на МВР - Враца, РУ - Мездра, за образувано досъдебно производство за причиняване на смъртта на повече от едно лице при пътнотранспортно произшествие.

Свързани статии

По първоначални данни на 25.06.2026 г., около 16,52 ч., на ул. „Боденско шосе“ Мездра водач на лек автомобил „БМВ“, е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което е настъпило пътнотранспортно произшествие с мотоциклет, „Хонда“.

Свързани статии

В резултат на инцидента са загинали 17-годишният водач на мотоциклета Иван Стоишчков и возещата се с него Йоана Митова, на 16 години.

Предстои 21-годишният водач на лекия автомобил Димитър Тодорв  да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство, като събраните до момента доказателства сочат за висока скорост на движение.

Наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от извършените проверки са отрицателни

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

прокуратурата ще търси умисъл катастрофа Мездра
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem