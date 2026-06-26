Прокуратурата ще търси умисъл за катастрофата в Мездра, при която загинаха двама тийнейджъри

Евентуален умисъл на шофьора, убил с БМВ-то си двама младежи в Мездра вчера, ще търси прокуратурата. Това съобщиха от Окръжна прокуратура - Враца. Данните за подобно престъпление се извеждат от високата скорост на

движение на колата, която 21-годишният младеж карал.

В Окръжна прокуратура – Враца е постъпило уведомление от ОД на МВР - Враца, РУ - Мездра, за образувано досъдебно производство за причиняване на смъртта на повече от едно лице при пътнотранспортно произшествие.

По първоначални данни на 25.06.2026 г., около 16,52 ч., на ул. „Боденско шосе“ Мездра водач на лек автомобил „БМВ“, е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което е настъпило пътнотранспортно произшествие с мотоциклет, „Хонда“.

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В резултат на инцидента са загинали 17-годишният водач на мотоциклета Иван Стоишчков и возещата се с него Йоана Митова, на 16 години.

Предстои 21-годишният водач на лекия автомобил Димитър Тодорв да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство, като събраните до момента доказателства сочат за висока скорост на движение.

Наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от извършените проверки са отрицателни