С бели балони и едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите деца по българските пътища

С бели балони, свеждане на глави и едноминутно мълчание пред Съдебната палата в София бе почетена паметта на всички загинали деца по българските пътища. Протестната акция срещу дългогодишното бездействие на институциите и в памет на всички загинали деца по българските пътища бе организирана от Сдружение „Ангели на пътя“ на фейсбук страницата им.

"Тази вечер излизаме отново за пореден път, не знам за кой път излизаме, за всички жертви, за всички дечица, които загиват по нашите пътища от безхаберие, корупция, липса на контрол“, каза за БТА Николина Петкова – майка на загиналия преди близо три години Филип Арсов на пешеходна пътека в центъра на София.

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"Детето ми е убито на пешеходна пътека в центъра на София, между две министерства", добави майката. И вместо депутати лицемерно да свеждат глави в парламента, да се заемат и да започнат мерки. Защото не може да продължава така. Губим децата си, губим бъдещето на България, заяви Николина Петкова.

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„Писна ми да убиват нашите деца! Писна ми от условни присъди, от вратички в закона и от оправдания. Всяко качване в колата или пресичане на пешеходна пътека се превърна в руска рулетка. Кога държавата ще застане на страната на жертвите, а не на убийците?“, сподели през сълзи майка, загубила сина си при катастрофа преди година.

По време на протеста бяха запалени свещи и пуснати бели балони в памет на загиналите деца по пътищата. Паметта на жертвите бе почетена и със свеждане на глави и едноминутно мълчание.

Движението в района на Съдебната палата бе спряно за около един час и градският транспорт не се движеше. В района имаше полицейски екипи.

Протести бяха обявени пред всички съдебни палати в страната.

В Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора също се състояха протести. Повод за масовите събирания станаха поредните трагични инциденти от последните седмици, при които млади животи бяха прекъснати заради шофиране с превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, или грубо неспазване на правилата за движение.

България продължава да бъде сред страните в Европейския съюз с най-висок брой жертви на пътнотранспортни произшествия на глава от населението. Въпреки кампаниите и частичните законови промени, броят на тежките инциденти остава тревожно висок, а чувството за безнаказаност у нарушителите е дълбоко вкоренено.