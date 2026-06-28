Нинова за Радев: Обеща да не вдига данъците, а ги вдигна - хората ще обеднеят

Корнелия Нинова - бивш министър на икономиката и лидер на "Непокорна България", коментира темата за бюджета пред БТВ.

Тя цитира премиера Радев като посочи, че този бюджет е "продължение на предишните политики".

"За съжаление тези думи бяха изказани в контекста на коренна промяна на модела "Борисов-ГЕРБ", но по тяхно собствено признание те продължават този модел. Това се вижда във философията на бюджетиране. Един и същи подход, например, е увеличаването на капиталовите разходи, които обикновено през годината не се изразходват", коментира Нинова.

"Ако погледнем средното изпълнение на капиталовите разходи, то е около 6-7 милиарда. А сега се предвиждат 9,4 милиарда, и то само за половината година. Тоест, ето една линия на поведение, която Борисов следваше през годините - увеличение на капиталовите разходи, които не се харчат, използват се за буфери, а там е заложен и най-големият корупционен риск. На второ място е увеличението на издръжката за администрацията", посочи тя.

"Увеличаването на издръжката за администрацията също е продължение на стари политики на Борисов. Вземането на дългове, макар че тук са повече от това, което предвиждаше кабинетът "Желязков", е една тенденция от години. Влизаме в дългова спирала, което е изключително опасно. Като министър на икономиката ме впечатлява това, че няма нито една икономическа мярка за стабилизиране на икономиката. Обръщам ви внимание, че БНБ вчера влоши прогнозата си за българската икономика. Намали ръста на икономиката, като предвиждаше 3%, а сега се очаква да падне до 2,8%", посочи Нинова.

"Увеличи прогнозата за инфлацията - от 4% тя вече върви към 6%. Прогнозира се и свиване на потреблението. Потреблението беше единственият стълб, на който се крепеше икономиката. Инвестициите и индустриалното производство намаляваха", коментира още тя.

"Обещаха да не вдигат данъците, а ги вдигат. Акцизите и винетките са данък - вид данък. Вдигането на осигурителните прагове също е вид осигурителна тежест. Какво следва от това? Хората ще обеднеят. Обещаха да се борят с неравенството, да решават демографските проблеми и да полагат грижа за младите. А всъщност удрят точно в този сектор. Замразено е майчинството за втората година. Детските надбавки и данъчните облекчения за младите семейства, които ние въведохме, са замразени", коментира бившият лидер на БСП.

"Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Защо? Защото чувам, че искат да се договаря по сектори - секторни минимални заплати. Колко минимални заплати ще има тогава в България?", попита тя.