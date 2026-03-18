Нинова: Изборите правят депутатите неразумни и лъжливи!

Избирателите са се нагледали на лъжи и обещания, добави тя

18.03.2026 | 21:39 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

"Изборите, които чукат на вратата, правят депутатите неукротими, неразумни и лъжливи. Няма да изпълнят това, което обещават”, каза лидерът на “Непокорна България” пред БНР.

Нинова направи коментар и за решението коледните и великденските добавки вече да не се плащат с решението на правителството, а по силата на закон.
Парламентът прие окончателно промените в Закона за социалното подпомагане, с които се определя изплащането им. Право на тях ще имат не само пенсионерите, а всички социално уязвими групи.

Според Нинова решението отново е от последния момент и се взимат такива решения “само и само  парламентарно представените партии да се харесат на хората”.

“Иначе е добре коледните и великденските добавки да бъдат заложени в закон. Това създава гаранции, предвидимост и спокойствие, както и лишава всяко различно НС и мнозинство да се заиграва с тази тема и да има една нестабилност у хората. Стъпката е добра. Но всяка година със Закона за бюджета ще се решава какви да са тези добавки, т.е. там ще има възможност за някаква игра”, коментира Нинова.

Тя смяна, че това няма да повлияе на избирателите, защото са се нагледали на много предизборни лъжи и обещания.

Свързани статии

“Освен това, тези мерки няма да помогнат драстично в кризата. Има доста по-сериозни неща. Ние сме привърженици на намаляване на ДДС и акцизите на горивата. През това увеличение на цените на горивата расте всичко. Да се освободят резервите. Да се помисли сериозно за ядрената енергетика".
Тръгваме с 31 листи, т.е. с пълно покритие в страната, отбеляза лидерът на “Непокорна България”.

"През годините не се предадохме и не се продадохме на мафия, задкулисие, Пеевски и Борисов. Набелязахме големите проблеми на България и тръгнахме да търсим хора, които могат да ги решат”, коментира Нинова.

