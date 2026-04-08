Нинова: Паника е обхванала "Прогресивна България"

Винаги има съмнения за честността на вота. Харесвам това, което прави министърът на вътрешните работи като активност за предотвратяване на купуването на гласове. Приветствам това, че Европейската комисия ще наблюдава изборите. Не виждам каква е тази паника, която е обхванала "Прогресивна България". Това заяви кандидатът за депутат и лидер на "Непокорна България" Корнелия Нинова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя подчерта, че в социалните мрежи се наблюдава неравностойна кампания.

"Доста активни тролски мрежи, активни послания, които изглеждат изготвени с изкуствен интелект, готови, пуснати. Има някакъв проблем, добре е, че ЕК ще наблюдава, за да гарантира честността на вота. Това ще е допълнителна гаранция, че ще има прозрачност и честност на изборите", допълни Корнелия Нинова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според нея атаката е насочена към "Прогресивна България" на Радев, които работят доста активно в социалните мрежи.

Твърдението, че служебната власт играе срещу определени политически играчи Нинова окачестви като преувеличено и защитна реакция.

"Радев приветства Гюров при избирането му за министър-председател, назначи го Илияна Йотова, което беше негово вице, така че те в някаква степен са продукти на тази президентска двойка", подчерта лидерът на "Непокорна България".

Относно цените, надценките и шоковото поскъпване

Корнелия Нинова коментира, че служебната власт действа безотговорно, ненавременно и бавно.

"Отдавна трябваше да е свикан парламентът и правителството да е внесло конкретен план с конкретни мерки в Народното събрание. Това са само празни приказки, планът им е доста ограничен, със 100 милиона не можеш да покриеш предизвикателството, което идва в земеделието и в други сектори като транспорт например, има само голи обещания", заяви Нинова.

Отбеляза, че финансовото състояние на страната е критично

- твърде голям дълг от началото на годината, твърде голям дефицит, но не се взимат мерки това да бъде спряно и преодоляно.

"Трябва много сериозен и конкретен икономически план, безобразията в икономиката продължават, наш приоритет е реалният предприемач, малкият и среден бизнес, семейните фирми. Цялата кампания е клише до клише, общи фрази, лозунги без никаква конкретика. Много млади хора, които се връщат от чужбина, са в нашите листи", коментира Корнелия Нинова.

Хората трябва да гласуват с разум, а не с емоция, в тази криза трябват подготвени хора, които са финансисти, икономисти, юристи, каза още Нинова.