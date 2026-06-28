Николов: В район „Приморски” установихме нещо доста по-притеснително

Вероятно нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от установените около „Баба Алино”. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов за „На фокус.

В първото си интервю откакто пое поста и.д.главен секретар, Николов посочи, че след задържането на 25 души във варненския район „Приморски” са открили, че така наречените удостоверения за търпимост там са в пъти повече от другите райони на града.

„От 2019 до 2023 г. са издадени 1180 удостоверения за търпимост. Това е с десетки пъти повече са отколкото издадените в други райони на Варна”, посочи Николов.

Той коментира, че това е най-привлекателният район в града, но е наситен със свлачища и зони около плажа, което създава предпоставки за други инциденти. „Там в един голям период от време общински служители са си затваряли очите и са позволявали на недобросъвестни собственици на имоти с попълването на една декларация с невярно съдържание да твърдят, че са заварили строеж, който е бил построен преди 2001 година.”, каза Николов.

След 2023 г. Община Варна единствена може да издава такива удостоверения.

От разпитите на Олег Невзров, МВР установява, че той е действал през посредници. „ Той е предавал парични средства на съответните общинари, които са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински”, каза Николов.

Невзоров е на свобода. По случая има още работа. „Предстоят още разпити. И разпити на лица, които в момента не се намират на територията на България, а техните свидетелски показания са особено важни. Говорим за украински гражданин. След неговите показания, могат да станат и повече. Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци и поръчките към общината”, обясни Николов.

За Петьо Еврото

;МВР има следа къде може да е Петьо Петров, известен като Еврото. „Имаме три точки, където може да се намира, но не мога да ви кажа конкретика”, каза Николов.

В отговор на въпрос Николов категорично отрече Петров все още да е „господар на българската прокуратура“. Относно архива, с който разполага МВР, той посочи, че е достатъчен, за да се направи извод, че той е имал влияние в съдебната система и че могат да се установят механизмите, чрез които го е упражнявал, както и част от хората, които са му били съратници. По това предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, ако вече не са.

Във връзка със Стоян Мавродиев и. д. главен секретар на МВР посочи, че вероятно в края на месеца ще се гледа делото му за екстрадиция, което ще позволи или няма да позволи връщането му в България.

Борбата с войната на пътя

„Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи. С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си”. Това заяви в предаването „На фокус” и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.

Имало е и срещи с ДАИ, които контролират тежкотоварния трафик. Набелязани са конкретни мерки.

Борбата с наркотиците

През седмицата жители на столичния квартал „Христо Ботев” излязоха на протест срещу разпространението на наркотици в района.

Николов каза, че е запознат с процесите в квартала, както и с лицата, които хората от района сочат като наркоразпространители. Кварталът е бил обхванат от специализираната полицейска акция, която приключи миналата седмица. В нея са били задържани 2300 лица, за които има данни, че са ползватели или разпространители на наркотични вещества. По думите му в квартала са задържани 24 лица.