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Рекордна температура от над 36 градуса измериха в Русе

През следващите дни се очаква опасно горещо време

28.06.2026 | 20:45 ч. Обновена: 28.06.2026 | 20:45 ч. 0
Снимка:Пиксабей

Снимка:Пиксабей

Температурата на въздуха в Русе към 18:00 ч. е достигнала 36,1 градуса. Това съобщиха от Хидрометеорологичната станция във Флотската кула към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Специалистите уточниха, че това е максимално измерената температура за тази дата.

Досега най-топло на 28 юни е било през 1981 г., когато са отчетени 35,6 градуса. Най-студено на тази дата е било през 1993 г., когато са измерени 10,8 градуса.

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През следващите дни се очаква опасно горещо време.

От Областната администрация призоваха за спазване на всички противопожарни мерки, както и гражданите да избягват излизане на открито между 11:00 и 17:00 ч.

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рекордна температура 36 градуса Русе
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