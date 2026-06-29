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Таксиметровите шофьори възмутени от записа на почерпено момиче, публикуван онлайн

Съюзите са подали сигнал до Комисията за защита на личните данни

29.06.2026 | 14:25 ч. 27
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След като техен колега публикува запис на младо момиче, прибиращо се след вечер навън с приятелки, от Съюз Такси, ЕЦРТП и ЕКТКАС излязоха с позиция, възмущавайки се на действията на колегата им. 

Ето какво пишат те: 

Във връзка с публично оповестения случай, при който млада жена е била заснета в таксиметров автомобил и видеото с нея е било разпространено в социалните мрежи без нейно знание и/или съгласие, заявяваме категорична позиция:

Подобни действия са недопустими.

Таксиметровият автомобил е място за обществен превоз на пътници, а не място за унижение, подигравка, събиране на гледания или публикуване на клиенти в социалните мрежи.

Клиентът има право на личен живот, достойнство и защита на личните си данни.

Таксиметровият водач има право на сигурност при изпълнение на работата си.

Тези две права не си противоречат - те трябва да бъдат защитени едновременно чрез ясни правила.

Ние подкрепяме видеонаблюдение и видеорегистратори в таксиметровите автомобили, но само с цел сигурност - за защита на водача, защита на пътника и съдействие на компетентните органи при инциденти.

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Категорично разграничаваме видеонаблюдението за сигурност от заснемането и публикуването на клиенти в TikTok, Facebook или други социални мрежи с развлекателна, подигравателна или комерсиална цел.

В тази връзка СЪЮЗ ТАКСИ, Европейският център за развитие на таксиметрови политики /ЕЦРТП/ и Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи /ЕКТКАС/ подадоха официален сигнал до Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ с искане за извършване на проверка по случая.

Настояваме компетентните органи да установят:

  • имало ли е знание и съгласие от страна на заснетото лице;
  • имало ли е обозначение за видеонаблюдение в автомобила;
  • на какво основание е извършено заснемането;
  • на какво основание е публикуван видеозаписът;
  • има ли и други подобни случаи с клиенти;
  • нарушени ли са правата на засегнатото лице.

Таксиметровият бранш не трябва да бъде петнен от подобни действия. Огромната част от таксиметровите водачи работят честно, законно и професионално.

Но когато има случай, който засяга достойнството на клиент, личните данни и доверието в професията, ние няма да мълчим.

Таксито трябва да бъде сигурно място - както за водача, така и за пътника.

Публично унижение 

Преди дни в TikTok се появи запис на момиче, което след вечер навън, е заспало в таксито. Приятелките, с които се е качило в таксиметровия автомобил, са го оставили то да плати сметката, но батерията на телефона му е паднала. 

Така момичето попада в неудобна ситуация - тя се чуди защо другите две момичета са я оставили да плати и се опитва да зареди телефона си. През това време бива заснета. Осъзнавайки, момичето се разплаква и моли записът да не бъде публикуван никъде. 

Той обаче се появява онлайн, а попитан защо го е направил, шофьорът призна, че е за "хляб и зрелища" и за "да не прави мочичето повече така.

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