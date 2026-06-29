Най-много сме пътували към Турция и Гърция през май

През май 2026 г. 922.5 хил. български граждани са пътували зад граница,което е с 5.5% повече от май 2025 г. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 247.1 хил., Гърция - 202.4 хил., Румъния - 83.1 хил., Сърбия - 59.3 хил., Германия - 50.3 хил., Република Северна Македония - 37.1 хил., Италия - 35.5 хил., Австрия - 30.7 хил., Испания - 24.6 хил., Франция - 24.1 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 42.5%, следвани от пътуванията с други цели - 39.7%, и със служебна цел - 17.8%.

В същото време през май тази година посещенията на чужди граждани в България са 1 021.8 хил., или с 2.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 30.1% (307.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 60.5% от общия брой чужди граждани и достига 618.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 41.2%, и Гърция - 23.7%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ (включва страните в Европа извън ЕС) са 342.1 хил., или 33.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 190.9 хил., или 55.8% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 254.7 хил., Турция - 190.9 хил., Гърция - 146.7 хил., Германия - 64.5 хил., Сърбия - 47.6 хил., Обединеното кралство - 36.8 хил., Република Северна Македония - 32.1 хил., Полша - 26.2 хил., Украйна - 25.7 хил., Италия - 20.9 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 43.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 41.9%, и със служебна цел - 14.2%.