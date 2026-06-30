Кардиолог за жегите: Носете шапки, не консумирайте алкохол, дори бира

Европа е в капана на климатичен апокалипсис с над 1300 жертви, а у нас опасните горещини продължават с код "жълто" за цяла България.

Кардиологът доц. Светлин Цонев даде ценни съвети в студиото на "България сутрин" как да оцелеем в критичните летни дни без риск за тялото ни.

Според него най-важна в това опасно време е профилактиката, особено за пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

"Част от нашите пациенти, които по принцип имат високо кръвно и приемат терапия, забелязват спад на кръвното си налягане. И тук е опасният момент — много от тях рязко спират терапията си, без да продължат да го проследяват", алармира доц. Цонев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той посъветва по време на горещините да се следи по-стриктно кръвното налягане и пулса, а при спад да се търси консултация с лекар за постепенно коригиране на дозите, вместо самолечение.

По думите му приемът на течности е критичен фактор през лятото. Кардиологът обаче категорично предупреждава да не се бъркат водата и бирата.

"Алкохолът нарушава терморегулацията. Тоест, ние директно увреждаме естествените ни механизми за това нашият организъм да се справи с жегата", обясни доц. Цонев.

Как да разпознаем сърдечния проблем от обикновената умора?

Според експерта в горещото време е трудно да се разграничи обикновеното изтощение от сериозен сърдечен проблем.

Важни сигнали са появата на задух, отпадналост и невъзможност за справяне с обичайни физически усилия като изкачването на стълби.

"Ако в жегите се появят отоци и те са симетрични, възможно е това да е свързано със сърцето на нашия пациент. Това обаче, за което трябва да внимаваме, особено при пациенти с разширени вени, е ако има асиметричен оток - единият крак е по-подут от другия", поясни специалистът.

Доц. Цонев предупреди, че резките температурни промени също поставят тялото под сериозен стрес. Според него всяка разлика от над 10 градуса между температурата навън и в помещението може да бъде опасна за организма.

"Препоръките тук са, ако има помещение, в което може да има преход в температурата. Да преминем към малко по-топло и след това да излезем навън", посъветва кардиологът.

За да се избегне прегряване, което се изразява в замаяност, отпадналост и сърцебиене, е важно по-възрастните хора да покриват откритите части на тялото си и да носят шапки, заяви той.

Кардиологът поясни, че противно на схващането, че жегата засяга само възрастните, младите хора с ниско кръвно също изпитват дискомфорт и световъртеж, но при хората с вече увредени съдове рискът е много по-голям.

В края на разговора доц. Цонев обърна внимание на изоставането на страната ни по отношение на превенцията.

"Фармакоикономическите анализи показват, че в България се харчат много повече средства за лечение, отколкото за предотвратяване на заболяванията", заключи той.