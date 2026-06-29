Опасна жега и в Португалия, температурите достигат 43°C

Началото на юли ще донесе продължителна гореща вълна в континентална Португалия, с тропически нощи и температури, достигащи 43°C в някои региони на страната.

Според Португалския институт за море и атмосфера (IPMA), жегата се задвижва от антициклон, разположен на север/северозапад от Азорския архипелаг, който привлича маса от много горещ и сух въздух.

Очаква се средната температура да бъде с 3°C до 7°C над нормалната в континентална Португалия, казва IPMA, като се посочва повишение от 5°C до 7°C в централните райони и Алентежу, съобщава Euronews.

Прагът от 40°C ще бъде превишен от сряда в областите на Алентежу, като високите температури ще се разпространят и в части от останалите региони към края на седмицата, предупреждават метеоролозите. Във вътрешността на Алентежу дневните температури ще останат над 40°C от 1 до поне 7 юли.

През този период се очаква осем области да достигнат или надхвърлят 40°C: Брага, Коимбра, Кастело Бранко, Сантарем, Лисабон, Порталегре, Евора и Бежа.

За разлика от горещия епизод в края на май, се очаква крайбрежието също да бъде засегнато от високите температури, особено от сряда, с максимални температури между 35°C и 38°C.

"Морският бриз по крайбрежието следобед ще бъде слаб, което ще доведе до необичайно високи температури на места, където рядко се наблюдават“, отбелязва IPMA.

Ситуацията ще се усложни от тропическите нощи. Минималните температури ще варират между 12°C и 17°C в началото на седмицата, като ще се повишат над 20°C във вътрешните райони от вторник, а в други региони от четвъртък.

Предупреждения за опасни жеги

Въз основа на това, което IPMA описва като "дълъг период на горещо и сухо време“, тя издаде жълти предупреждения за областите Гуарда, Кастело Бранко, Порталегре, Евора и Бежа от този понеделник.

Във вторник тези предупреждения ще бъдат разширени до Браганса и Вила Реал и ще важат за останалите континентални области от сряда.

Очаква се обаче този метеорологичен режим да бъде преразгледан.

Поради дългата продължителност на този горещ период“, предупреждава IPMA, "е много вероятно нивото на предупреждение да бъде повишено в няколко области с актуализации през следващите дни“.