6-годишно пострада при катастрофа край радневско село

6-годишно момче е пострадало при катастрофа край радневското село Любеново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал на 29 юни около 13:48 часа. По първоначални данни са се ударили два автомобила - "Дачия", управлявана от 46-годишен мъж, и "Фолксваген", шофиран от 60-годишна жена.

В "Дачия"-та са пътували още 46-годишна жена и две деца - 6-годишното момче и 10-годишно момиче.

След катастрофата на момчето е оказана медицинска помощ, след което то е освободено. При инцидента са нанесени материални щети по автомобилите.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Преди дни 12-годишно момиче пострада, след като беше блъснато от двуколесно пътно превозно средство, теглено от кон, на пътя между старозагорските села Братя Кунчеви и Оряховица, пише БТА.