Окончателно: Брендо няма да излезе от затвора предсрочно

Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор Борислав Чорбански.

Делото бе образувано по жалба на Банев, а решението е окончателно.

В края на февруари съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор старши комисар Борислав Чорбански, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането, и това е основание за прекратяване на производството.

В края на март служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

Соченият за кокаинов крал излежава присъда - лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

В края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в Софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев – Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим. Това реши окончателно САС. Наказанието е с кумулираните присъди от Румъния и Италия.