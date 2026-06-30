Демерджиев отговори: Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна

Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна. Аз няма да споря с подставени лица. Очаквам господин Борисов сам да каже, каквото има, написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук.

Изказването му е по пововод изявлението на Тома Биков от ГЕРБ-СДС, че ГЕРБ ще съди Демерджиев за клевета по повод твърдения, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели.

Не се страхувам да казвам нещата с истинските им имена. Правил съм го и ще продължа да го правя. Днес берем плодовете на години некачествено строителство на пътища и трябва да са ясни отговорните. От опит знам, че когато бързат да се оправдават, хората имат основание за притеснение, пише още Демерджиев.

Днес по-рано заяви, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката на Борисов с тези фирми е косвена, но много добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират между различните обществени поръчки през различните периоди от време, начина, по който ги печелят, каза Демерджиев.