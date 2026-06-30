Демерджиев отговори: Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна

Реакцията на ГЕРБ може да е бърза, но не е много адекватна. Аз няма да споря с подставени лица. Очаквам господин Борисов сам да каже, каквото има, написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук.
Изказването му е по пововод изявлението на Тома Биков от ГЕРБ-СДС, че ГЕРБ ще съди Демерджиев за клевета по повод твърдения, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели.
Не се страхувам да казвам нещата с истинските им имена. Правил съм го и ще продължа да го правя. Днес берем плодовете на години некачествено строителство на пътища и трябва да са ясни отговорните. От опит знам, че когато бързат да се оправдават, хората имат основание за притеснение, пише още Демерджиев.
Днес по-рано заяви, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката на Борисов с тези фирми е косвена, но много добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират между различните обществени поръчки през различните периоди от време, начина, по който ги печелят, каза Демерджиев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.