Биков: ГЕРБ ще съди Демерджиев

ГЕРБ ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев заради изказването му, че "връзката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с фирмите за мантинели прозира". Това обяви пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, предаде БГНЕС.

"Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е тази на бившия премиер Бойко Борисов", заяви той. Според него връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди.

От партията на Борисов категорично отхвърлиха твърденията на Демерджиев за обществените поръчки в пътната инфраструктура.

В отговор от ГЕРБ представиха документи, според които ключови договори са били подписвани от следващи правителства. От партията призоваха Демерджиев, от позицията си на министър на вътрешните работи, да говори с факти и доказателства, а не с предположения.

Биков: Вътрешният министър трябва да говори с факти

Тома Биков направи и ретроспекция на досегашни разследвания по големи инфраструктурни проекти, сред които магистрала "Хемус" и пътят Ботевград - Мездра, като определи резултатите от тях като "нулеви".

"Първо, вътрешният министър Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който е вътрешен министър, той трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения. Защото аз ще ви припомня, че през последните години имаше редица - не редица, но няколко вътрешни министри, които правеха същото, и резултатът до момента е нулев с такъв тип работа", заяви Биков.

По думите му Демерджиев мълчи по други теми, по които също има въпроси.

"Второ, г-н Демерджиев мълчи по най-различни теми - като почнем за "Петрохан", в която има доста сериозно разследване вече няколко месеца, но там той няма мнение; като през Боташ, минете през Ботевград-Мездра и като минете през всички разклонения на пътя на Копринката, които той не е коментирал никога. В този смисъл, ако той ще работи с предположения, би трябвало да предполага и по всички останали въпроси", коментира депутатът.

Биков заяви още, че след управлението на Борисов в България е имало около десет министър-председатели, при които същите фирми са подписвали договори.

"Колкото до "прозирането" на г-н Борисов ще кажа, че след г-н Борисов в България е имало, мисля, че около десетина министър-председатели, при които същите фирми са подписвали договори", допълни той.

Нанков: Последните договори са от кабинета "Донев"

Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ Николай Нанков заяви, че последните действащи договори за мантинели са подписани през септември и октомври 2022 г. от тогавашния регионален министър Иван Шишков в служебния кабинет на Гълъб Донев.

"Това са действащите, подписани от министър Шишков през 2022 година, месеците септември и октомври, договори за мантинели. Това са последно сключените договори, повтарям, от кабинета "Гълъб Донев" с регионалния министър Шишков", заяви Нанков.

По думите му договорите с фирмите, за които говори Демерджиев, са били сключени именно от Иван Шишков и от назначения по негово време управител на Агенция "Пътна инфраструктура".

"Дори когато в неделя отново Демерджиев спомена, че злите езици говорели за "един бивш премиер", първата асоциация, която си направих, е именно Гълъб Донев. Той е бил премиерът, по времето на когото са сключени тези договори за мантинели на тези цени, за които коментира Иван Демерджиев, с тези фирми, които коментира Иван Демерджиев. Да се вгледат в този кабинет най-после и да си уточнят цялата фактология", призова Нанков.

Той посочи още, че най-големите плащания по тези договори са извършени от служебния кабинет на Донев, по времето на министър Шишков.

"173 милиона и 673 хиляди лева са платени към тези фирми", заяви Нанков.

Спор и за пътната безопасност

Нанков попита дали е известно, че кабинетът "Радев" с министър Иван Шишков е стартирал процедура за мантинели по член 14 от Закона за обществените поръчки - т.нар. in-house процедура за доставка на мантинели.

Бившият регионален министър коментира и темата за пътната безопасност, като обвини Демерджиев, че разчита на медийни изяви, а не на реални резултати.

"Пътната безопасност не се лекува с медийни изяви, с пресконференции и със стъкмистика, а не статистика. Помним преди три седмици Иван Демерджиев изнесе пред вас факти за 54 000 проверени, глобени шофьори. Какъв е резултатът? Нулев!", заяви Нанков.

По думите му тенденцията тази година е с 30% повече жертви на пътищата спрямо миналата година за месеците март, април и май.

"За съжаление, катастрофална тенденция", завърши депутатът от ГЕРБ.