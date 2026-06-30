Въпреки климата: Язовирите ни са най-пълни от 10 години насам

Завиреният обем в комплексните язовири е с 15% по-голям спрямо обема към юни миналата година. Процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият за последните 10 години, сравнен със стойностите, отчетени към същия календарен период, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

С над 90% запълване са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Калин“, „Карагьол“, „Пчелина“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Пчелина“ и „Панчарево“.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес на отделни места ще превали. От утре ще нахлуе по-хладен въздух и в следобедните часове на места в западната половина от страната ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Количества: 1-3 мм, на отделни места в планините 10-20 мм. През следващите три дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.