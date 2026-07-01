Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес

Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-късно през деня.

Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на сто, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро, посочва БНР.

"Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място, икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тези цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро", пресметна Младеновски.

Поскъпването за всяко дружество е както следва: „Електрохолд Продажби“ ЕАД - 3,11 на сто, „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - 3,24 процента, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - 2,38 на сто, „ЕСП Златни Пясъци“ ООД - 5,80 процента.

При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6 процента средно за различните топлофикации.

Очертава се то да е най-голямо в София и Плевен, а най-малко - във Враца.

Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап.