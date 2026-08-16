Ким Чен Ун с послание към Путин за "вечна дружба" и напредък в отношенията

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун потвърди задълбочаването на отношенията между Пхенян и Москва в послание до руския президент Владимир Путин по повод 81-вата годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, предаде Ройтерс, като се позова на севернокорейската държавна информационна агенция КЦНА.

Ким отговори на поздравително послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война, отбелязана вчера.

Руският президент заяви, че връзките между двете страни са били изградени по времето, когато съветските войници са се сражавали срещу Япония, и изрази увереност, че сътрудничеството между Москва и Пхенян ще продължи да се развива "във всички сектори".

Ким от своя страна изрази надежда за бъдещото развитие на отношенията, които според него са "пренесли напред историята на общата борба за справедливост и ценните традиции на приятелството".

Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхенян започна да изпраща военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна. Това е най-значимото пряко участие на Северна Корея във въоръжен конфликт след Корейската война от 1950-1953 г., отбелязва Ройтерс.

Междувременно руският учебен ветроход "Палада" пристигна вчера в севернокорейското пристанище Вонсан на посещение на добра воля по повод годишнината от освобождението. Корабът е бил посрещнат от представители на местните власти и служители на руското посолство, съобщи КЦНА.

В същото време южнокорейският президент И Дже-мьон призова за възобновяване на диалога със Северна Корея с цел мирно съвместно съществуване. По време на церемония по случай Деня на освобождението в Сеул той заяви, че двете Кореи се нуждаят от гаранции за предотвратяване на конфликти и трябва да работят за замяната на сегашното примирие с "мирен режим".

И призова за диалог, който да доведе до официално прекратяване на Корейската война. Конфликтът приключи през 1953 г. с примирие, но без подписването на мирен договор. Според южнокорейския президент преговорите биха могли да обхванат и възможностите за ограничаване на ядрената програма на Пхенян.

Северна Корея отхвърля засега предложенията на И за диалог и определя съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея като провокация.

Напрежение възникна тази седмица и между Русия и Япония. В четвъртък Путин посети остров край Хокайдо, към който Токио предявява териториални претенции. Москва установи контрол над острова в края на Втората световна война, а посещението на руския президент предизвика осъждане от японска страна.