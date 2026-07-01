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ПСС: В планините е облачно и мъгливо, на места вали дъжд

Не са регистрирани инциденти с туристи

01.07.2026 | 10:04 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

В планините е облачно и мъгливо, на места вали дъжд, казаха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. В по-късните часове са възможни валежи, придружени от гръмотевици.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, допълниха от спасителната служба. 

Според прогнозата за времето в планините се очакват превалявания и силни гръмотевични бури над Рила, Пирин и Стара планина.

Максималните температури на височина над 2500 метра ще бъдат между 11 и 14 градуса, а на 1500 метра – от 18 до 19 градуса. (БТА)

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