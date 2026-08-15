Криминален журналист: При убийството в Пловдив са пропуснати много неща

Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна. Това коментира в предаването "Големите последици" Стефан Миланов - криминален журналист в CLUBZ.BG.

"Има пропуснати много неща - както преди да се случи случката, така и после в реакцията. Реакцията ни е напълно неадекватна, защото ние изобщо не говорим как да решим проблема. Ние говорим някакви други глупости", посочи Миланов пред Bulgaria ON AIR.

"Цялата тази репресия с вече наказателната част, със задържането, с арестите - тя трябва да е най-последният страж по веригата. Тя трябва да е последният, който стои там, за да не ни изгори къщичката. Преди това трябва да има според мен една огромна верига и тя в случая е верига от дефицити - кое как е станало, защо е станало, имат ли отношение годините, в които живеем, социалните мрежи, от които не можем да избягаме".