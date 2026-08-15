Почина Марк Райдел – номинираният за "Оскар" режисьор на "На златното езеро" и "Розата"

Номинираният за "Оскар" режисьор Марк Райдел почина на 97-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от People.

Известният режисьор е починал в дом за възрастни хора в Уудланд Хилс, Калифорния, съобщи дъщеря му Ейми Райдел пред The Hollywood Reporter. Тя потвърди смъртта му и в публикация в Instagram.

"Трудно е да опиша с думи колко много обичах баща си. Той беше наистина уникален. Най-забавният и най-талантливият човек, когото съм познавала“, написа Ейми. „Толкова съм благодарна, че съм негова дъщеря. Почивай в мир, обичам те."

Роден като Мортимер Райдел в Ню Йорк през 1929 г., режисьорът по-късно сменя името си на Марк, според The New York Times. Преди да започне кариерата си в киното, той учи в Нюйоркския университет, Чикагския университет, Джулиард, а по-късно и в "Neighborhood Playhouse" при Санфорд Мейснър. Там той се сприятели с Джеймс Дийн и работи рамо до рамо с него в телевизионната пиеса от 1953 г. Glory in the Flower.

Актьорската кариера на Райдел на екрана започна с главната му роля в сериала As the World Turns през 1956 г. Той напуска сериала през 1962 г. и се насочва към телевизионната режисура, като работи по "I Spy", "The Wild Wild West", "The Fugitive" и "Gunsmoke".

Продължава да играе и се появява в още няколко проекта през следващите седем десетилетия, включително "The Long Goodbye" (1973) на Робърт Алтман, "Havana" (1990) на Сидни Полак и "Hollywood Ending" (2002) на Уди Алън.