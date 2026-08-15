Руското външно министерство поиска разяснения от Съединените щати и Турция относно съобщенията за планове за доставка на оръжие на Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"Руското външно министерство поиска разяснения от Вашингтон и Анкара относно информацията, публикувана от Конгреса на САЩ", се казва в изявление на Захарова. "Съдейки по документи, публикувани наскоро от Конгреса на САЩ, говорим за впечатляващ арсенал, включително нападателни оръжия. По-конкретно, споменават се 12 реактивни системи със залпов огън и над 2500 неуправляеми касетъчни боеприпаса за тях, 47 000 203-милиметрови касетъчни артилерийски снаряда и 70 оперативно-тактически ракети ATACMS. Прави впечатление, че обстоятелствата и условията за такъв мащабен трансфер на смъртоносни оръжия остават изключително спорни. Напомпването на хунтата на Зеленски с нови оръжия не е в състояние да окаже съществено влияние върху развитието на специална военна операция по справедлив руски сценарий", заяви Захарова.

Тя отбеляза, че новите доставки на оръжие за Киев неизбежно ще навредят на отношенията на Москва с Вашингтон и Анкара. Опитите на САЩ и Турция да използват мироопазваща реторика, докато едновременно с това доставят оръжие на Украйна, неизбежно подкопават взаимното доверие.