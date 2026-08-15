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Отвлякоха 26-годишна жена от Горна Оряховица, отрязаха косата ѝ: Седем са задържани

Сигнал за отвличане и изтезания е подаден тази сутрин

15.08.2026 | 16:01 ч. Обновена: 15.08.2026 | 16:01 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Сигнал за отвличане и изтезания е подаден тази сутрин около 6:30 часа на телефон 112. 26-годишна жена от Горна Оряховица е съобщила пред полицията, че през нощта е била качена насила в автомобил и отведена в село Сушица. По думите ѝ там тя е била подложена на тормоз, косата ѝ е била отрязана, а извършителите са ѝ отнели мобилния телефон и парична сума.

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От проведените действия по разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, съпричастни към случая. Установени са мобилният телефон и парите на потърпевшата.

Образувано е досъдебно производството за грабеж. Оперативно издирвателните действия продължават под наблюдение на прокуратурата./ БТА

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Тагове:

Горна Оряховица полиция отвлечена
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