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ПСС: Облаци и дъжд в планините ще има днес

Не е подходящо за туризъм, особено във високите части

02.07.2026 | 10:35 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Следобед времето в планините няма да е особено подходящо за туризъм, особено във високите части. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. От службата посочиха, че прогнозата за времето е за очаквани валежи. 

Тази сутрин има разкъсана облачност и времето е сравнително тихо. Температурите са между 10 и 15 градуса

През изминалото денонощие в планините не е имало инциденти.

Днес около и следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. 

/АБ/

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