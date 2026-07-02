ПСС: Облаци и дъжд в планините ще има днес

Следобед времето в планините няма да е особено подходящо за туризъм, особено във високите части. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. От службата посочиха, че прогнозата за времето е за очаквани валежи.

Тази сутрин има разкъсана облачност и времето е сравнително тихо. Температурите са между 10 и 15 градуса

През изминалото денонощие в планините не е имало инциденти.

Днес около и следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

/АБ/