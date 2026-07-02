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Пешеходка загина, след като беше блъсната от кола в Кнежа

Инцидентът е станал на пешеходна пътека

02.07.2026 | 14:08 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пешеходка загина при пътнотранспортно произшествие в Кнежа, съобщиха от ОД на МВР – Плевен.

Жената, която е на 77 години, е блъсната вчера от лек автомобил "Фолксваген", управляван от 58-годишен. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица "Димитър Бутански".

Пострадалата е транспортирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), но е починала в линейката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Сезирана е Окръжна прокуратура  – Плевен.

 

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