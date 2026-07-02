Москва ще продължи да увеличава натиска върху режима в Киев, за да постигне целите си, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Русия ще продължи да увеличава натиска върху режима в Киев, за да постигне целите си", каза Песков в отговор на журналистически въпрос относно забележките на ръководителя на външната служба на Европейския съюз (ЕС) Кая Калас за необходимостта от налагане на нови санкции и засилване на натиска върху Русия.

Песков добави още, че Москва не може да игнорира ангажимента на ЕС за конфронтация с Русия.

"Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризация и се посвещава на конфронтация с Москва. Фактът, че с развитието на отбранителната си идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризация и се посвещава на конфронтация с Руската федерация, също е недвусмислен. Не можем да си затваряме очите за това", заяви Песков.