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Кремъл: Русия ще продължи да увеличава натиска върху Киев, за да постигне целите си

Москва не може да игнорира ангажимента на ЕС за конфронтация с Русия

02.07.2026 | 13:29 ч. Обновена: 02.07.2026 | 13:49 ч. 25
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Москва ще продължи да увеличава натиска върху режима в Киев, за да постигне целите си, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Русия ще продължи да увеличава натиска върху режима в Киев, за да постигне целите си", каза Песков в отговор на журналистически въпрос относно забележките на ръководителя на външната служба на Европейския съюз (ЕС) Кая Калас за необходимостта от налагане на нови санкции и засилване на натиска върху Русия.

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Песков добави още, че Москва не може да игнорира ангажимента на ЕС за конфронтация с Русия.

"Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризация и се посвещава на конфронтация с Москва. Фактът, че с развитието на отбранителната си идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризация и се посвещава на конфронтация с Руската федерация, също е недвусмислен. Не можем да си затваряме очите за това", заяви Песков.

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