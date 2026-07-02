Юпитер в Лъв променя живота на част от зодиите

На 30-и юни ни очаква голяма промяна. Планетата на късмета и изобилието Юпитер влиза в знака на огнения Лъв. Луксът ще е около нас, страстта ни завладява, в центъра на вниманието сме. Този транзит променя живота ни към по-добро и окуражава колективния растеж. Най-много награди ще получат хората, които имат кураж, смели са, автентични и мотивират другите. Ето кои зодии ще са най-повлияни, според "Vice".

Овен

Време е да се отдадат на своята сила, да прегърнат своите страсти и мисията си в живота. Ако могат да си представят нещо, значи могат и да го въплътят. Няма спирачки, когато Юпитер е в Лъв. На фокус сега са техните страсти, хобита, интереси. Нека да не забравят да се забавляват - радостта им ги води в правилната посока.

Лъв

Сега те са най-големите късметлии, в свои води са. Транзитът им отваря вратите към растеж, излекуване, разширяване на границите, освобождаване. Но само ако следват сърцето си. Това е техният голям момент. Сега техните хубави качества ще бъдат забелязани и ще получат искрени похвали. Нека си изяснят кое наистина им служи и има полза в живота им. И да приемат похвалите и топлите думи, да действат според тях.

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