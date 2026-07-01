След обира в къщата на Кънчо Стойчев: Тестват с детектор на лъжата целия персонал в имението

Разследването на обира от имението на социолога Кънчо Стойчев в санданското село Зорница навлиза в нов етап.
На проверка с детектор на лъжата ще бъдат подложени всички служители от обслужващия персонал, които имат ежедневен достъп до имота.
През полиграф ще преминат градинари, чистачи, готвачи и други лица, ангажирани с поддръжката на имението, съобщи .struma.com.
Това трябва окончателно да отхвърли или потвърди версията, че престъплението е извършено със съдействието на "вътрешен човек", който е бил наясно с разположението на сейфа в дома.
По данни от разследването в задигнатата метална каса са се съхранявали пари, злато и важни документи.
Обирът бе извършен в момент, когато Кънчо Стойчев е бил извън страната.
Това обстоятелство засилва подозренията, че извършителите са разполагали с точна предварителна информация за отсъствието на собственика и са действали абсолютно необезпокоявано.
Разследващите проверяват и версията въпросната информация да е изтекла от хора от по-близкото обкръжение на социолога.
Поради тази причина се изяснява целият кръг от лица, които са били запознати с плановете му за пътуване зад граница. Развитието на случая се следи отблизо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, като се очакват първите официални резултати от криминалистичните действия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.