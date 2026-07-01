След обира в къщата на Кънчо Стойчев: Тестват с детектор на лъжата целия персонал в имението

Разследването на обира от имението на социолога Кънчо Стойчев в санданското село Зорница навлиза в нов етап.

На проверка с детектор на лъжата ще бъдат подложени всички служители от обслужващия персонал, които имат ежедневен достъп до имота.

През полиграф ще преминат градинари, чистачи, готвачи и други лица, ангажирани с поддръжката на имението, съобщи .struma.com.

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Това трябва окончателно да отхвърли или потвърди версията, че престъплението е извършено със съдействието на "вътрешен човек", който е бил наясно с разположението на сейфа в дома.

По данни от разследването в задигнатата метална каса са се съхранявали пари, злато и важни документи.

Обирът бе извършен в момент, когато Кънчо Стойчев е бил извън страната.

Това обстоятелство засилва подозренията, че извършителите са разполагали с точна предварителна информация за отсъствието на собственика и са действали абсолютно необезпокоявано.

Разследващите проверяват и версията въпросната информация да е изтекла от хора от по-близкото обкръжение на социолога.

Поради тази причина се изяснява целият кръг от лица, които са били запознати с плановете му за пътуване зад граница. Развитието на случая се следи отблизо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, като се очакват първите официални резултати от криминалистичните действия.