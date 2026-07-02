ДБ призова Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия

"Кога Десислава Атанасова ще подаде оставка като конституционен съдия?”. С тези думи Ивайло Мирчев призова конституционния съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова да подаде оставка.

Причината е изнесена от вътрешния министър Демерджиев, в отговор на въпрос на Божидар Божанов, информация, че само няколко дни след като встъпи в длъжност в КС, Атанасова е пътувала с частен полет, заедно с Пеевски.

По време на днешното изслушване на вътрешния министър в Народното събрание стана ясно и че бизнесменът Александър Сталийски също е пътувал с Пеевски през 2019 г.

Изнесената от г-н Демерджиев днес информация за пътуванията на Пеевски с частни полети и произхода на средствата за него съответства на подадения преди няколко месеца от "Демократична България" сигнал за съществени разминавания в декларираното и реалното имуществено състояние на Пеевски.

"Софийска градска прокуратура е смачкала сигнала за полетите на Пеевски и договарянето на обществени поръчки в Дубай. Но въпреки това днес министър Демерджиев изнесе огромни суми и десетки полети на Пеевски, без яснота откъде има пари за това," заяви Божанов.

Демерджиев информира днес депутатите, че по официална справка на ГДБОП е посочено, че на 5 април 2024 г. е установено съвместно пътуване по маршрута София – Дубай с авиокомпания Hyperion Aviation Ltd между Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Министърът допълни, че в документа е отбелязано и обстоятелството, че от 1 април същата година Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия.

Сред пътувалите с Пеевски 81 лица, бяха споменати и Добрин Иванов и Александър Сталийски