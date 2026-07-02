Чуйте метъл версията на "Бангаранга", изпълнена от ВМС на САЩ ВИДЕО

"Бангаранга" като метъл? Да, песента в такъв вариант бе изсвирена и изпята не от кого да е, а от оркестъра на ВМС на САЩ в Европа, пише вестник "Сега"
Преди 3 дни във Варна се състоя съвместен концерт с оркестъра на българските ВМС.
Концертът, естествено, бе с музика от по-друг характер, но хитът на Дара прозвуча като специален поздрав към публиката.
Видеото от изявата добива все по-голяма популярност в интернет.
Правят впечатление жестоките "жици", има и соло китара:Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.