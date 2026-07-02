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Чуйте метъл версията на "Бангаранга", изпълнена от ВМС на САЩ ВИДЕО

Преди 3 дни във Варна се състоя съвместен концерт с оркестъра на българските ВМС

02.07.2026 | 14:16 ч. Обновена: 02.07.2026 | 14:31 ч. 14
Чуйте метъл версията на "Бангаранга", изпълнена от ВМС на САЩ ВИДЕО

"Бангаранга" като метъл? Да, песента в такъв вариант бе изсвирена и изпята не от кого да е, а от оркестъра на ВМС на САЩ в Европа, пише вестник "Сега"

Преди 3 дни във Варна се състоя съвместен концерт с оркестъра на българските ВМС.

Концертът, естествено, бе с музика от по-друг характер, но хитът на Дара прозвуча като специален поздрав към публиката.

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Видеото от изявата добива все по-голяма популярност в интернет.

Правят впечатление жестоките "жици", има и соло китара: 

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ВМС на САЩ концерт Дара Варна Бангаранга
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