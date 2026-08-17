Почина създателят на Spirit of Burgas Иван Вълков

На 67-годишна възраст е починал Иван Вълков - създател на историческия фестивал Spirit of Burags. Тъжната вест съобщиха от радио "Тангра Мегарок".

Иван Вълков започва своя път в музиката като басист в рок банда. В началото на прехода, заедно със свои съмишленици, той създава митичното студио "Дилема", където творчеството си записват емблематичните албуми на пионерите на българския ъндърграунд - "Нова генерация", "Ревю", "ЕРА" и "Ер малък".

През 90-те години той затвърждава приноса си към тежката сцена, основавайки компанията DS Music, с която издава родни артисти и организира първите им мащабни концерти.

През годините името на Иван Вълков се свързва с организацията на над 600 музикални събития в страната. Несъмнено най-мащабният му триумф остава създаването и управлението на култовия фестивал Spirit of Burgas (от 2008 до 2014 г.), който вкара България в голямата европейска фестивална карта и доведе десетки световни звезди на родния бряг.

Твърди се, че е имал желание за възраждане на Spirit of Burgas, но тези планове са останали неосъществени.

Вълков е страдал от тежко заболяване и е починал преди дни.

Опелото и последното сбогом с Иван Вълков ще бъдат тази сряда (19 август).