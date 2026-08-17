Нови подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Звездата от "Герои" ("Heroes") и "Нашвил" ("Nashville") Хейдън Панетиър е била открита от свой приятел, който съобщил на спешния телефон 911, че 36-годишната актриса е в безсъзнание след предполагаем сърдечен удар, твърдят полицейски източници.

Панетиър е намерена в безсъзнание в апартамент си в Грийнвил, Южна Каролина, малко преди 14:00 ч. в неделя. Медиците са направили опит да я реанимират с разширени животоспасяващи процедури при сърдечен арест, съобщава TMZ и New York Post.

Екипът е извършил и сърдечен масаж, но въпреки усилията актрисата е обявена за мъртва в 14:32 часа.

Полицията съобщи в неделя, че няма признаци за престъпление, свързано със смъртта ѝ. Според властите Панетиър е била открита от свой "познат", чиято самоличност не се разкрива.

Аутопсията трябва да бъде извършена днес.