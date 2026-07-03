В кадър: Студенти от НАТФИЗ отново протестираха срешу ръководството

Студенти от НАТФИЗ протестираха срешу ръководството Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR 1 / 9 / 9

Студенти от НАТФИЗ протестираха срещу ръководството и начина, по който то управлява Академията.Демонстрацията бе под надслов #АзНеСъмСеместриалнаТакса.

Младежите алармираха за оказан натиск от ректора Мирослав Дачев върху преподаватели и опасност от излизане на висшето училище от алианса FilmEU. Снощи протестът беше подкрепен от Факултетен съвет "Екранни изкуства".

Свързани статии И студенти от НАТФИЗ излязоха на протест

На протеса присъстваше и Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

Прорестиращите носеха тениски с надписи #ДлъжниСмеВи и скандират "Оставка", "Дачев, ела навън", "Дачев, ти си срам" и "Актьори, елате с нас".

Те обикаляха и в кръг пространството срещу Академията. По време на протеста движението по "Раковски" бе блокирано.

Демонстрантите изпяха и протестната песен "Когато па-", като в тяхната версия текстът бе:

"Когато па-, когато па-,

Когато падне ректорът.

Не искам аз да съм отдолу,

За да не падне върху мен!

Протестиращите призоваваха за диалог с ректора, но той не излизе. Зам. -ректорът Пенко Господинов отправи предложение да говорят с него, но протестиращите отказаха. Те заявиха, че искат директна комуникация с ректора Дачев. Организаторите на протеста заявиха още, че са в готовност да продължат с протестите, ако исканията им не бъдат чути.

Протестът приключи в обявеното време, за да не пречат на кандидатстудентските изпити.

Малко по-рано Академичната синдикална организация към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука" (ВОН) – КНСБ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ публикува отворено писмо до президента на Република България, председателите на Народното събрание и парламентарните групи, премиера Румен Радев, министъра на образованието и науката Георги Вълчев, КНСБ, Национално представителство на студентските съвети и медиите.

Текстът е отговор на протестните действия на студентите на НАТФИЗ срещу ръководството на Академията.

Организацията заявява, че подкрепя правото на протест, но призовава то да не застрашава нормалното протичане на учебния процес и кандидатстудентската кампания. Според синдиката обществените оценки за случващото се в Академията трябва да се основават на проверени факти, тъй като медийното отразяване представя едностранчиво ситуацията.

От АСО посочват, че при тях не са постъпвали официални сигнали за оказван натиск или заплахи срещу преподаватели и служители, а ректорското ръководство е предприело последователни действия за подобряване на условията на труд, финансовата стабилност и развитието на НАТФИЗ, като напомнят и за рекордната институционална акредитационна оценка от 9,61. В писмото се призовава за диалог, взаимно уважение и спазване на академичната етика, а евентуални нарушения да бъдат установявани от компетентните контролни органи по законовия ред.