Джартов: Между 25 и 30% по-малко са пожарите в страната тази година

Между 25 и 30% по-малко са пожарите в страната, заяви главен комисар Александър Джартов, директор на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”.

"Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите. Те са несъпоставими спрямо миналата година – между 25 и 30% по-малко са пожарите като цяло. Изгорелите площи в горския фонд са към 5000 декара, миналата година бяха около 130 000 декара към този период. Това не бива да ни успокоява, все още предстоят горещи дни. Растителността е суха, висока. Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар. Основно в северозападната част на страната очакваме и силен вятър. В тези условия пожарите се развиват изключително бързо. Апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от статистическите данни.", обясни той пред БНТ.

Човешката дейност е основен фактор за пожарите, посочи също Джартов. Почти 100 човека тази година са санкционирани за това, че са предизвикали пожар, но санкциите сами по себе си не решават проблема, важно е да имаме култура и да бъдем по-добре подготвени, добави той.

Тази година използвахме повече дронове, от една страна – за мониторинг, от друга – за процеса по разузнаване, докато се развива пожарът. От мястото на пожарите беше предоставяно видео, а бяха използвани и вече монтирани статични и динамични камери. На този етап камерите са главно в Югозападна България, но предстои да бъдат поставени такива в цялата страна, посочи Джартов. Предстои да подпишем споразумение за сътрудничество с института INSAIT. Изкуственият интелект и високите технологии са част от процеса да намалим щетите, които се нанасят от бедствия, пожари и наводнения, коментира още той.

Джартов посочи, че винаги има нужда от допълнителна наземна техника, защото тя се амортизира. Имаме сключени договори за пожарни автомобили и очакваме доставките, надяваме се да се случат до края на годината. Има 285 автомобила по програма „Околна среда“. Очакваме и 3000 комплекта дрехи за гасене на горски пожари и работа на открито, добави той.

Системата BG-Alert винаги е работила безотказно, коментира още Джартов. Няма случай, в който тя да не е проработила поради техническа причина. Миналата година имахме към 90 случая, в които се наложи да се използва. Тази са около 20, добави той.

За пожарите в Западна Европа главният комисар коментира, че Европа е в плен на горските пожари:

"Мощни държави като Испания, като Франция, с дългогодишни традиции, с огромни ресурси, е възможно да имат пожари, които не могат да бъдат овладени в първите дни. Ще бъдат загасени със сигурност. Въпросът е колко време ще отнеме и какви ще бъдат нанесените на природата и на имуществото на гражданите щети. Това означава, че ние непрекъснато трябва да си променяме начина на мислене и да сме по-добре подготвени на първо място като граждани, т.е. да не създаваме предпоставки да възникват пожари. От друга страна като институция непрекъснато е необходимо да реализираме мерки за превенция, ако възникнат тези пожари, те да нанасят все по-малко щети. Това, което споделят и колегите, които бяха на мисията в Испания, е, че те имат доста пътища, т.е. много по-лесно от нас достигат до фронта на пожара, но независимо от това силните ветрове се оказват и при тях изключителна пречка за овладяване на пожара."